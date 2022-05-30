Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил возвести в России триумфальные ворота или другой масштабный памятник в честь «специальной военной операции» в Украине. Обращение с инициативой он направил председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщают российские СМИ.

Милонов подчеркнул, что «спецоперация» проходит согласно утвержденным ранее планам. Ее завершат, когда все поставленные цели и результаты будут достигнуты. Он добавил, что подобные события необходимо сохранять в истории «через язык монументальной архитектуры».