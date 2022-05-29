Приз победителя песенного конкурса «Евровидения-2022» группа Kalush Orchestra продала на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Євробачення Україна.

Завершился благотворительный аукцион, на котором выставили полученный Kalush Orchestra приз. Вырученные средства потратят на БПЛА украинского производства.

«Kalush Orchestra и Сергей Притула только что продали хрустальный микрофон «Евровидения-2022″ за 900000 долларов на благотворительном аукционе! Средства собрали на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии», – говорится в сообщении.