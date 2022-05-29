За последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

Канцлер Олаф Шольц отказывался поставлять Украине тяжелое вооружение вроде танков и бронетранспортеров, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. Но Германия с конца марта почти не поставила и каких-либо заслуживающих упоминания легких вооружений, пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства. Согласно списку, в середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Предыдущая партия, которая прибыла в Украину на месяц раньше, содержала только запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

«Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали», — сказала пресс-секретарь Министерства обороны.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась более двух месяцев назад, 25 марта. Она включал 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет «Стрела».

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все еще остается. Кроме того, помимо зенитно-ракетных комплексов «Стингер» и противотанковых средств украинской армии также необходимы противокорабельные ракеты типа «Гарпун». Украина подтвердила последнее министру обороны Кристин Ламбрехт в письмах от 9 апреля и 1 мая.

Тем не менее, Германия пока не выполнила просьбы Украины о поставках необходимых вооружений, хотя канцлер Шольц публично пообещал дальнейшие поставки. В течение нескольких недель он повторял, что поддержка Киева продолжается. Последний раз — на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг: «Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломить обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину».

Как отмечает WELT, поскольку военной помощи из Берлина нет уже несколько недель, правительство Германии отдаляется от своих союзников, которые продолжают поставлять легкое вооружение в дополнение к тяжелой технике. Так, в субботу Киев сообщил, что получил ракеты Harpoon из Дании и еще больше самоходных гаубиц из США.

Что касается тяжелых вооружений, Шольц заявлял, что «всегда идти в ногу с партнерами по НАТО», а поддержка Украины была «тесно скоординирована с нашими партнерами и союзниками». Поскольку ни одна страна НАТО не поставляет танки западного образца, это послужило поводом для отказа в поставке в Украину немецких боевых танков и бронетранспортеров, пишет WELT.