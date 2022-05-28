28 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который убрал возрастной предел для заключения контрактов о военной службе. Документ разместили на официальном портале, посвященном правовой информации.

Власти РФ внесли изменение в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь российским мужчинам разрешили впервые поступать на воискую службу по контракту с 18 до 65 лет, хотя раньше верхний предел ограничивался 40 годами. В документе отмечается, что изменения вступают в силу со дня его официальной публикации.

В Минобороны России ожидают, что новый закон позволит привлекать в армию специалистов востребованных специальностей, в том числе родственных гражданским: медиков, инженеров, техников, связистов, водителей и поваров. Как заявил замглавы ведомства Николай Панков во время выступления в Совете Федерации, такую категорию граждан не смогут отправить в десантные или военно-морские силы из-за здоровья.