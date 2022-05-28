Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден и Зеленский войдут в историю «как президенты, устроившие голодомор на планете».

Володин утверждает, что если вывезти зерно из Украины, как предлагает Евросоюз, то от этого пострадают сами украинцы.

Также Володин обвинил страны ЕС в том, что их «необдуманный» запрет на поставку удобрений из РФ и Беларуси привел к росту цен на зерно. Эти факторы, по мнению Володина, в конце года могут спровоцировать голод во многих странах мира — и виноваты в нем будут Зеленский и Байден.

Отметим, Россия блокирует морские порты Украины, через которые вывозилась большая часть производимого в стране зерна.