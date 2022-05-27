Верховный суд Индии признал занятие проституцией профессией. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщило издание Asian Age. Теперь у ее обладателей будет возможность пользоваться юридической защитой и всеми другими гарантированными конституцией страны правами.

Таким образом, у всех, кто занимается проституцией, и их детей появится право на такое же человеческое достоинство, как и у остальных граждан, а также возможность развиваться. Все это гарантировано статьей 21 Конституции Индии.

В первую очередь постановление индийского Верховного суда адресовано полиции, пишет «МК». Сотрудники правоохранительных органов должны воздерживаться от насилия и жестокости в отношении секс-работников и их детей.

Более того, обеспечивать конфиденциальность этой категории граждан и не придавать огласке их личные данные решением суда обязаны СМИ.

Напомним, проституция в Индии разрешена законом. По разным оценкам, в настоящее время в местной сфере секс-услуг работают примерно 2 миллиона женщин.