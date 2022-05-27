Западные страны не оставляют попыток поссорить народы бывшего СССР, используя тенденциозную трактовку истории. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ.

«Западники не оставляют попыток поссорить народы бывшего СССР, используя тенденциозные трактовки исторических фактов», — сказал он.

Лавров также заявил, что Запад объявил России, всему Русскому миру тотальную войну, это уже никто не скрывает.

По его словам, нынешняя ситуация с «отменой» России Западом останется надолго.