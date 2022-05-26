Американского актёра Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии в отношении трёх мужчин. Об этом говорится в заявлении Королевской прокурорской службы Великобритании.

«Королевская прокурорская служба санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырём пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Ему также было предъявлено обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия», — сказано в сообщении.

Обвинения были предъявлены после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Королевская прокурорская служба напомнила, что «уголовное преследование против Спейси активно» и он имеет право на «справедливое судебное разбирательство».