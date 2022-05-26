На улицах оккупированного и разрушенного Мариуполя появились автозаки с большими экранами, на которых транслируют российские федеральные телеканалы.

Советник мэра города Петр Андрющенко рассказал, что три таких автомобиля, а также 12 телевизоров диагоналлю 75 дюймов установили в местах массового скопления людей: у пунктов выдачи гуманитарной помощи, пунктов оформления различных документов и у мест доступа к воде.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что это «мобильные комплексы информирования населения».

«Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения», — заявили в ведомстве.