«Новые власти» Запорожской области Украины, большая часть которой оккупирована российской армией, ввели бивалютную зону. Об этом РИА Новости заявил член «главного совета военно-гражданской администрации» области Владимир Рогов.

«Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях», — сказал Рогов.

Он добавил, что «новые власти» региона возьмут курс на вхождение в состав России. По его словам, это произойдет «после полного освобождения области от украинских националистов».

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации», — заявил Рогов.

Он также заявил, что на «освобожденной» территории Запорожской области вернули герб времен Российской империи.