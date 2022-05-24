Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива была внесена в палату 6 апреля членами думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Так, закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» дополняется статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности, речь идет об ограничении (запрете) их деятельности.

Как уточняется в пояснительной записке, тем самым достигается цель введения симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских СМИ.

Кроме этого, документом предлагается дополнить закон о СМИ новой статьей, наделив генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения ими противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.