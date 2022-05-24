Басманный суд в Москве заочно арестовал Ровшана Аскерова – участника «Что? Где? Когда?».

Ранее МВД России объявляло его в розыск.

В конце апреля против Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгие Жукове. Бывший игрок «Что? Где? Когда?» назвал Жукова вором из-за того, что полководец вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования.

На Аскерова возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 354.1 УК РФ, по которой ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Сейчас Аскеров находится в Баку.