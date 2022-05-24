Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил русской православной церкви канонизировать Александра Суворова.

Об этом сообщает ТАСС.

«Российская православная церковь рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова. РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации», — заявил глава Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).