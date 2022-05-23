Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев снова впал в истерику и обвинил в «нацизме» высокопоставленных европейских политиков. Среди них — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«Сама фраза [канцлера Германии Олафа] Шольца о том, что „геноцид русских в Донбассе — это смешно“. Ничего хуже ни один европейский политик не говорил! Я буду повторять это каждую передачу, пока Шольц на коленях не будет молить за это прощения! Если для этой цели мы должны будем оказаться в Берлине „с культурной миссией“, значит, мы должны будем оказаться в Берлине», — отметил пропагандист на канале «Соловьев LIVE».
По его мнению, высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого, главы немецкого МИДа Анналены Бербок «о необходимости уничтожения русского мира» также подпадают под элементы нацизма.
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