Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев снова впал в истерику и обвинил в «нацизме» высокопоставленных европейских политиков. Среди них — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Сама фраза [канцлера Германии Олафа] Шольца о том, что „геноцид русских в Донбассе — это смешно“. Ничего хуже ни один европейский политик не говорил! Я буду повторять это каждую передачу, пока Шольц на коленях не будет молить за это прощения! Если для этой цели мы должны будем оказаться в Берлине „с культурной миссией“, значит, мы должны будем оказаться в Берлине», — отметил пропагандист на канале «Соловьев LIVE».

По его мнению, высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого, главы немецкого МИДа Анналены Бербок «о необходимости уничтожения русского мира» также подпадают под элементы нацизма.