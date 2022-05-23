Российская авиаиндустрия на азербайджанском направлении в очередной раз оскандалилась. Авиакомпания Nordwind объявила об открытии прямых авиарейсов из Владикавказа в Баку — с 4 июня по субботам. Востребованность сомнений не вызывает. Во-первых, Азербайджан у российских туристов направление весьма популярное. Во-вторых, из-за войны в Украине многие аэропорты юга России закрыты. В-третьих, авиапарк многих российских компаний банально «на земле» из-за санкций.

Но вот один из интернет-сайтов, предлагающий информацию о скидках и дешевых авиабилетах, проиллюстрировал… винтажным плакатом «В 1936 г. превратим Советский Азербайджан в республику сплошной грамотности!»

Потом, после волны возмущения в соцсетях, сам этот сайт извинился и заявил, что никого не хотел обидеть. Но можно ли ставить точку?

Можно, конечно, списать это все на не очень удачный «юмор». Но за этим «юмором» слишком уж явно читается знакомое державное высокомерие, точнее, один из его расхожих штампов: «Если бы не СССР, вы бы сейчас ходили в парандже, были бы сплошь неграмотными и т.д.», «вспомните, сколько всего было построено у вас за советские годы», и вообще «вам надо быть благодарными». То есть во всем слушаться «старших» в лице Москвы. Неважно, о чем идет речь — об оценки роли отцов-основателей АДР, маршруте экспорта нефти и газа, 20 января или членстве в ЕАЭС и ОДКБ.

Здесь можно, конечно, пытаться напомнить, каким был реальный уровень грамотности, точнее, неграмотности в самой России. Посоветовать почитать историю и уяснить для себя, что, к примеру, первая на всем мусульманском Востоке светская женская школа была открыта в Азербайджане по инициативе местного нефтепромышленника и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, а вовсе не в результате душевного порыва первых комсомольцев, а Азербайджанский Государственный Университет — первое высшее учебное заведение! — был создан во времена Азербайджанской Демократической республики.

Можно, наконец, задать простой вопрос: уверены ли приверженцы подобных взглядов, что без СССР с его тоталитаризмом, репрессиями и национальным угнетением развитие республик стояло бы на месте? Но, как показывает практика, носители подобных взглядов способны слышать и слушать только себя. Тем более не получится отмахнуться и благодушно заметить что-то вроде «ну «лопухнулись», сели в лужу, с кем не бывает, давайте не будем преувеличивать». Потому как речь идет не просто о неудачном выборе постера — даже «для прикола». Это не отдельные «косяки» отдельных пользователей соцсетей, а очевидный политический «тренд», который позволяют себе озвучивать, к примеру, депутаты Госдумы и даже ее спикер Володин. Причем этот тренд не ограничивается, подберем самый мягкий эпитет, небесспорной оценкой «советского» периода в истории. Значительная часть российского политического класса оказалась не в силах примириться с самой идеей независимости бывших республик. Особенно южных и «мусульманских». И мечтает вернуть эти самые «невесть что возомнившие о себе республики» в некое подобие СССР.

Где бы существовал такой удобный для Кремля Азербайджан вроде картинки на плакате — хлопковые поля, нефтяные вышки, и девушка в красной косынке учит грамоте своих подруг в платках, но нет никакого следа государственной символики Азербайджана и тем более армии, которая «обломала рога» любимому форпосту Кремля и не позволила провести очередную перекройку границ в пользу Армении. Судя по всему, некоторые за 30 лет так и не усвоили, что СССР больше нет, независимость республик— всерьёз и надолго. Такая вот «Страна державной неграмотности». Где даже в самом страшном сне не прогнозировали, что в Баку разглядят на «оборотной стороне» этого постера использование советской символики в ходе украинской войны. И сделают выводы, но совсем не те, как кому-то хотелось.

Нурани, обозреватель Minval.az