Руководитель Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ выступил против участия страны в международном конкурсе «Евровидение», сообщает ТАСС.

Он также заявил, что страна должна подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU) за причиненный моральный ущерб.

«Неуважение, с которым EBU относится к общественным телевидениям Румынии, Польши, Сан-Марино, Черногории, Грузии и Азербайджана, шокирует», — подчеркнул Туртурикэ.

На «Евровидении-2022» в Турине организаторы аннулировали результаты голосования национальных жюри упомянутых шести стран, что вызвало скандал. Баллы, которые румынское жюри отдало Молдове, были зачислены Украине.

Победу на конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stephania».