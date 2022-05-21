В КПРФ заявили, что суд над вышедшими с «Азовтали» украинскими защиитниками «должен быть публичным, как и процесс исполнения приговора боевикам».

«Это однозначно нужно делать публичным! В первую очередь, сам судебный процесс, чтобы люди знали об этих зверствах! А потом так же публично вынести приговор и привести его в исполнение. Если это будет казнь, то казнь тоже может быть публичной! Это все произойдет в ДНР, естественно, где они и совершали свои жестокие преступления», — сообщил порталу депутат Госдумы от Компартии Николай Осадчий.