Россия вводит санкции против супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Трюдо. Об этом 21 мая сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом «черного списка», въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.