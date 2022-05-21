Школьника из Ульяновска оштрафовали на 15 тысяч рублей за сравнение букв Z и V c символикой CC в нацистской Германии.

Одиннадцатиклассника признали виновными в «дискредитации» российской армии за то, что он оставил под постом ульяновского паблика в инстаграме комментарий «Ну раньше CC была, а теперь ZV». Школьник признал вину и сказал, что не знает, зачем оставил такой комментарий.

Как написала «Медиазона» со ссылкой на судебное постановление, суд указал, что символы Z и V стали «народными» и «напрямую связаны с законными действиями Вооруженных сил» в Украине.

При этом Минобороны России 19 мая заявило, что буквы Z и V «не являются официальными и не несут специальной нагрузки»