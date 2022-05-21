Депутат из Костромы Владимир Михайлов выступил против ядерной войны.

«В последнее время на центральных каналах России как федеральными чиновниками, так и политиками обсуждается возможность превентивного ядерного удара. Применение ядерного оружия первой идет вразрез с военной доктриной России, в соответствии с которой применение ядерного удара возможно при наличии угрозы существования нашему государству. В данный момент такой угрозы не стоит. Применение Россией ядерного оружия станет причиной глобальной мировой ядерной войны, в результате которой погибнет все человечество. Считаю недопустимым применение Россией первой ядерного удара», — заявил депутат.

Михайлов предложил поставить вопрос на обсуждение и поддержать. Однако большинство депутатов высказались против обсуждения этого вопроса.

Коллеги депутата даже не согласились обсуждать этот вопрос — один из депутатов и вовсе посоветовал Михайлову «обратиться к медикам».

По результатам голосования Михайлов заявил, что коллеги видимо не понимают, что Россия никогда не была угрозой миру и человечеству: «В виду того, что вы не только не поддержали это предложение, а отказались его рассматривать, в знак протеста я покидаю это заседание. Значит вы проголосовали практически за ядерную войну!», — заключил Михайлов.

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