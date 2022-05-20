Рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о «дискредитации Вооруженных сил РФ». Он сослался на 51 ст. Конституции РФ.

Как сообщил адвокат Павел Чиков, Шевчук находится на пути из Уфы в Санкт-Петербург. «В Дзержинском суде Санкт-Петербурга его ожидает адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы ДДТ», — рассказал Чиков в своем Telegram-канале.

Напомним, что на концерте в своем родном городе, Уфе, лидер группы ДДТ произнес со сцены антивоенную речь, в частности, сказав: «Родина, друзья, это не ж*па президента, которую надо все время мусолить, целовать».

За это на него составили протокол по статье о «дискредитации российской армии». Суд пройдет в Санкт-Петербурге, Шевчуку грозит штраф до 50 тысяч рублей.

