Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Но с начало спецоперации на Донбассе, в Украине, вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными. По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве», — пожаловался Путин.

По его словам, «доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками, фальшивками».

«При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии. Применяются все более сложное ПО, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы», — утверждает он.