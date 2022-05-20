В захваченном Херсоне местную жительницу заставили извиняться на камеру перед российскими военными. Перед этим ей провели так называемый «курс денацифицикации». Видео с ее «извинениями» опубликовано в Сети.

На кадрах жительница Херсона сначала называет свои ФИО и адрес. Затем она «извиняется» за то, что «позволяла себе грубые высказывания в адрес русских военнослужащих, называла их орками»:

«Свою вину и неправоту я осознаю. Я прошла курс денацификации. Извиняюсь перед гражданами Российской Федерации и всеми военнослужащими России. К этому же я призываю своего мужа, который в переписке желал смерти российским военным».