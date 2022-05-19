В Звенигороде мужчина пожаловался в полицию на ученика третьего класса, который написал в школьном чате лозунг «Слава Україні», передает Telegram-канал Baza.

16 мая сын мужчины показал ему сообщения, которые написал одноклассник Дима в чате. Школьник опубликовал несколько самых известных украинских лозунгов. Мужчина решил сдать его в полицию, сделав скриншоты.

Школьника с мамой вызвали в отдел по делам несовершеннолетних. Там мальчик рассказал, что всего лишь хотел «потроллить» одноклассников и ничего серьезного в свои сообщения не вкладывал.

Baza отмечает, что сотрудник полиции провел со школьником беседу о вреде такого троллинга и отпустил домой.

