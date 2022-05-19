Шушу предложено включить во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО.

С данной инициативой на международной конференции «Развитие постконфликтной гуманитарной повестки: устойчивое развитие путем оживления культурной среды» в Шуше выступил экс-глава Национальной комиссии Мальты по ЮНЕСКО Раймонд Бондин.

Он заявил, что Шуша лучший кандидат на включение во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО: «Это еще раз доказывают красота, ландшафт города Шуша, и то значение, которое придают этому городу азербайджанцы».