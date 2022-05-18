В Азербайджане продавцам наркотиков через интернет грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Это следует из утвержденного президентом Ильхамом Алиевым закона «О внесении поправок в Уголовный Кодекс об административных правонарушениях».

Согласно поправке, незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, если они совершены с использованием средств массовой информации, в том числе информационных ресурсов интернета или информационно-телекоммуникационных сетей.

Лица занимающиеся незаконным оборотом сильнодействующих или токсичных веществ в Азербайджане с целью продажи, согласно этому же закону, будут приговорены на срок от 6 до 10 годам тюрьмы.

Преступления, предусмотренные пунктами 240.1, 240.2 и 240.3 статьи 240 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в особо крупном размере с целью сбыта) Уголовного кодекса, будут наказываться лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

При этом в Азербайджане будет разработан порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе досудебного производства, или передачи их для медицинского применения до окончания уголовного производства.