Бывший советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала о впечатлениях от ужина с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Business Insider.

По словам Хилл, во время ужина глава российского государства ничего не ел и не пил. Кроме того, Путин использовал на встрече специальные карточки с очень крупными буквами, что она связала с проблемами со зрением.

При этом советницу Трампа удивил необычный запах, который исходил от президента России.

«Это прозвучит очень странно, но я почувствовала, что он будто бы только что постиран. Он не использовал одеколон, но это было почти так, как будто он вышел из какой-то специальной подготовительной ванны или что-то в этом роде», — сказала Хилл.

В целом американка назвала состоявшийся ужин «спектаклем», так как президент стремился во всем сохранить свой образ.