Россия не допустит начала Третьей мировой войны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Арсенал современных, надёжных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев также отметил, что Россия вынуждена постоянно напоминать о способности страны дать немедленный и сверхмощный ответ в случае любой агрессии или нападения на территорию государства.