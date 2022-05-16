В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что Евровидение-2023 «100%» пройдет в Украине. Об этом высказался глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

По его словам, министерство отрицает возможность проведения конкурса песни не в Украине.

«Сам конкурс будет в Украине. Кто уже начинает говорить, «а давайте искать запасные площадки». Нет, это 100%», — сказал Ткаченко.

Также он добавил, что вопрос о том, где именно в Украине можно провести Евровидение-2023, будет обсуждаться в ближайшее время.