В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что Евровидение-2023 «100%» пройдет в Украине. Об этом высказался глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телемарафона.
По его словам, министерство отрицает возможность проведения конкурса песни не в Украине.
«Сам конкурс будет в Украине. Кто уже начинает говорить, «а давайте искать запасные площадки». Нет, это 100%», — сказал Ткаченко.
Также он добавил, что вопрос о том, где именно в Украине можно провести Евровидение-2023, будет обсуждаться в ближайшее время.
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