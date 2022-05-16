18-летний стрелок из Буффало Пейтон Джендрон в своём «манифесте» заявил, что не считает турок представителями белой расы из-за связей с Исламом, а Эрдогана назвал «главным врагом России»:

«Я действительно считаю некоторых из них расово белыми, но они не должны считаться белыми из-за связей со своей религией. 99% всех этнических турок утверждают, что они мусульмане, и все больше и больше ислам интегрируются в тюркскую культуру, образование и образ жизни. Единственная разница между ними и арабами в том, что они белые по расовому признаку. Когда они иммигрируют в европейские или белые страны, они будут считаться захватчиками. Хотя они могут быть белыми в расовом отношении, они не могут считаться белыми из-за их связи со своей религией, как и евреи. <…> Эрдоган — лидер одного из старейших врагов нашего народа и лидер крупнейшей исламской группировки в Европе», — заявил расист.

Отметим, что он вёл прямую трансляцию в Twitch. По последним данным, убиты десять человек, ещё трое ранены. Полиция предполагает, что мотивом стала расовая ненависть — большинство погибших темнокожие. Преступник задержан.

