Так, грузинское жюри поставило украинской группе Kalush Orchestra высшую оценку — 12 баллов, однако представители конкурса объявили другую оценку — 6 баллов.

А когда очередь дошла до Азербайджана, в эфире «Евровидения» сказали, что из-за «технических неполадок результаты» будет объявлять не ведущая Нармин Салманова, а представитель Европейского вещательного союза.

12 баллов от Азербайджана получила Великобритания, однако Салманова заявила, что на самом деле жюри отдало высший балл Украине.