Правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Владивостока, которая облила краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

«В результате грамотно проведённых сотрудниками Следственного комитета, органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности следственно-оперативных действий установлена и задержана 39-летняя жительница Владивостока», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в майские праздничные дни неизвестное лицо облило краской памятник легендарному разведчику, который находится на проспекте 100-летия Владивостока. Следователи смогли установить точное время совершения преступления, а также проследить полноценный маршрут подозреваемой. В её квартире провели обыск и изъяли одежду, в которой она была при совершении преступления, краску и другие предметы. По факту осквернения памятника назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей и решают вопрос об избрании ей меры пресечения, указали в ведомстве.

Как уточнили в телеграм-канале Следкома, преступление было совершено 10 мая. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что прославленный советский разведчик Рихард Зорге является уроженцем Баку.