Профессиональное жюри конкурса «Евровидение-2022» отдало представителю Азербайджана 103 балла. Данная оценка распределилась следующим образом:
Сан-Марино – 7 баллов
Северная Македония – 4 балла
Мальта – 2 балла
Украина – 5 баллов
Албания – 3 балла
Эстония – 3 балла
Германия – 6 баллов
Бельгия – 3 балла
Греция – 12 баллов
Молдова – 1 балла
Болгария – 3 балла
Сербия – 12 баллов
Кипр – 10 баллов
Испания – 12 баллов
Черногория – 1 балл
Финляндия – 3 балла
Великобритания – 7 баллов
Швеция – 7 баллов
Австралия – 2 балла.
Голоса телезрителей дали Азербайджану еще 3 балла, что в итоге составило 106 баллов.
Голоса профессионального жюри Азербайджана:
Великобритания – 12 баллов
Италия – 10 баллов
Швеция – 8 баллов
Португалия- 7 баллов
Украина – 6 баллов
Испания – 5 баллов
Нидерланды – 4 балла
Греция – 3 балла
Польша – 2 балла
Франция – 1 балл.
Напомним, что представитель Азербайджана Надир Рустамли с композицией Fade To Black занял на конкурсе 16-е место.
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