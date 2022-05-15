Профессиональное жюри конкурса «Евровидение-2022» отдало представителю Азербайджана 103 балла. Данная оценка распределилась следующим образом:

Сан-Марино – 7 баллов

Северная Македония – 4 балла

Мальта – 2 балла

Украина – 5 баллов

Албания – 3 балла

Эстония – 3 балла

Германия – 6 баллов

Бельгия – 3 балла

Греция – 12 баллов

Молдова – 1 балла

Болгария – 3 балла

Сербия – 12 баллов

Кипр – 10 баллов

Испания – 12 баллов

Черногория – 1 балл

Финляндия – 3 балла

Великобритания – 7 баллов

Швеция – 7 баллов

Австралия – 2 балла.

Голоса телезрителей дали Азербайджану еще 3 балла, что в итоге составило 106 баллов.

Голоса профессионального жюри Азербайджана:

Великобритания – 12 баллов

Италия – 10 баллов

Швеция – 8 баллов

Португалия- 7 баллов

Украина – 6 баллов

Испания – 5 баллов

Нидерланды – 4 балла

Греция – 3 балла

Польша – 2 балла

Франция – 1 балл.

Напомним, что представитель Азербайджана Надир Рустамли с композицией Fade To Black занял на конкурсе 16-е место.