В туркменском городе Мары десятки пар были задержаны за то, что держались за руки в общественных местах. Об этом пишет «Радио Азаттык».

Полиция обвинила задержанных в нарушении «традиционных общественных устоев». В отделение их доставляли в наручниках; там задержанным женщинам, по словам одной из них, была прочитана лекция о том, что они «нарушили приличия, когда держались за руки с мужчинами».

Задержанных освободили после того, как они подписали обещания о том, что впредь не будут публично показывать свои чувства. Полицейские пообещали им «серьезные проблемы» в случае повторных нарушений. При этом, как подчеркивает «Радио Азаттык», официально держаться за руки в Туркменистане не запрещено.

Контроль за поведением и внешним видом жителей, в особенности женщин, в Туркменистане значительно усилился после прихода к власти Сердара Бердымухамедова — в марте он выиграл фактически безальтернативные президентские выборы и сменил на посту своего отца Гурбангулы Бердымухамедова.

С апреля в стране были введены запреты на некоторые косметические операции, такие как увеличение груди и губ или татуаж. Сообщалось о массовых задержаниях на улицах женщин с накладными ногтями и ресницами. Женщин требовали от них избавиться, а также заплатить крупные штрафы.

Сотрудниц государственных предприятий под угрозой увольнения вынуждали писать расписки об отказе от косметики. В школах со старшеклассницами проводились «разъяснительные беседы» о недопустимости маникюра и педикюра. Десятки стюардесс и проводниц, работающих на государственные транспортные компании, были уволены за грудные импланты и увеличение губ.

Как подчеркивает «Радио Аззатык», официально о введении ограничений в отношении внешнего вида не объявлялось; руководители отказывались предоставлять работникам соответствующие нормативные документы.

Помимо этого, власти запретили женщинам садиться на переднее сиденье в автомобиле. Водителям также теперь не дозволяется подвозить женщин, если они не их родственницы — дорожная полиция стала останавливать машины, где находятся женщины, и требовать доказательств родственной связи с водителем.

Источники, близкие к правительству, также сообщили «Радио Аззатык», что власти раздумывают над введением запрета на выезд за границу для женщин. Тогда покинуть Туркменистан они смогут только в случае необходимости лечения за рубежом.

Жесткие ограничения на внешний вид женщин в Туркменистане периодически объявлялись и ранее, во времена президентства Гурбангулы Бердымухамедова. При этом обычно строгого контроля за их исполнением не было.