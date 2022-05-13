Силы безопасности Израиля применили в пятницу резиновые дубинки для разгона участников похорон репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле в Восточном Иерусалиме. Как передал с места событий телеканал, израильские власти не позволили палестинцам пройти пешком от французского госпиталя до католической церкви, где состоится панихида.

Полицейские атаковали похоронную процессию и заставили ее участников вернуться обратно к воротам госпиталя. Израильтяне настаивают на том, чтобы гроб с телом убитой был доставлен в церковь на катафалке.

Репортер Абу Акле получила смертельное ранение, когда освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, во время которого вспыхнули вооруженные стычки между израильскими солдатами и палестинцами. Был ранен и продюсер Al Jazeera Али ас-Самуди, состояние которого оценивается как стабильное. Как сообщил телеканал в Twitter, оба были в бронежилетах с надписью «пресса» и в касках, когда попали под обстрел. По некоторым данным, журналистка могла быть убита снайпером.

