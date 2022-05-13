Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что возглавляемое им правительство делает все возможное, чтобы не допустить войны с Россией.

«Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны в 2008 году имели для нас разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет», — заявил Гарибашвили.

Он высказался за мир и стабильность в стране, исключив открытие в Грузии так называемого «второго фронта» в связи с военными действиями в Украине.