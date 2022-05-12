Россия может применить ядерное оружие в случае наличия критической угрозы для существования страны. Об этом заявил заместитель постоянного представитель России при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому порталу UnHerd.

«Я дипломат, я не участвую в принятии решений по ядерной стратегии, но я могу сказать: да, у нас есть ядерное оружие. И если для России возникнет экзистенциальная угроза, то, я уверен, мы можем использовать ядерное оружие» — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что Россия может считать «экзистенциальной угрозой», Полянский заявил, что он — «не тот человек, который может это определять». «Это люди, которые получают зарплату за решение военных проблем. Я получаю свое жалование за работу с дипломатическими вопросами», — добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли президент страны Владимир Путин принять решение о применении ядерного оружия, если решит, что над страной нависла «экзистенциальная угроза», дипломат сказал: «Он верховный главнокомандующий, конечно, у него есть все возможности решать. <…> Еще раз, если вы угрожаете нам ядерными силами, вы должны учитывать все риски», — сказал Полянский.