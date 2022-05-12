Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявили в МИД РФ.

«Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна – продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране», — отметили там.

На данную тему ранее высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Расширение НАТО не способствует безопасности в Евразии, вступление Финляндии в альянс является угрозой для России, заявил он.