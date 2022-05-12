В последние два года в Баку не прилетают ласточки, являющиеся вестниками весны.

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Лаборатории наземных позвоночных НАНА, доктор биологических наук Таир Керимов, передает АПА.

По его словам, главной причиной того, что в последние два года ласточки не прилетают в Баку, является дезинфекция, проводимая в период пандемии. Дело в том, что ласточки в основном являются комароядными птицами, а в последние годы комары в столице почти полностью исчезли.

Таир Керимов отметил, что вместе с ласточками в Баку не прилетают из-за пандемии и удоды.