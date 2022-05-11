Браво украинским «нацистам». Ибо не будь их, в Москве никогда не обнаружили в своих рядах «кротов», ставящих «колеса в палки» в деле становления справедливости и мира во всем мире. После этих слов, впору было сказать: «Дело Ленина живет» и «Вперед, к коммунизму!», но век не позволяет.

Вернемся к «кротам», которые незрячими глазками, но острыми зубками подтачивают устои российской государственности на корню. И я вам скажу, что эти опасные элементы, которые, понимая, что пролетариат (по мышлению) их растерзает, дали деру из страны.

Представьте себе, что Россию покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак и другие звезды, которые, наверняка, по версии российских правоохранительных органов, готовят супершпионскую операцию в ее отношении.

Естественно, что им это даже в голову не приходило (диверсия в исполнении Аллы Пугачевой – это полнейший бред), что высказать свое мнение, отличное от «вышестоящего», автоматически записывает тебя в стан, мягко говоря, инакомыслящих.

Короче говоря, Россия наступает по всем фронтам. И в украинском направлении, и в себе пытается разобраться, устроив «охоту на ведьм».

Помимо вышеназванных лиц, в категорию «ведьм» угодил и бывший знаток «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров.

В качестве прелюдии отмечу, что автор этих строк не имеет никакого уважения к Ровшану Аскерову, как к азербайджанцу. Напомню, что в ходе 44-дневной войны он занял «нейтрально-пацифистскую» позицию в стиле Дуремара, мол, «я тут ни причем». Тем не менее, это не означает, что мы должны быть подобными ему.

Проблема в том, что Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в отношении Аскерова расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

«Следствием установлено, что не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», — говорилось в сообщении СКР.

А вот с этого места, как любят говорить в российских детективных сериалах, подробнее. Так в чем же провинился наш соотечественник?

Он в своем посте наградил эпитетом человека, который действительно заслужил его. И Ровшан Аскеров в комментарии одному из СМИ без обиняков заявил: «В этом посте была ровна одна неправда. Я написал, что он пятикратный герой СССР. На самом деле он четырехкратный герой СССР», — говорил Аскеров Би-би-си.

«В 1948 году его за это даже осуждали, и он покаялся, и он действительно вагонами добро из Германии перевозил себе, — утверждает бывший игрок «Что? Где? Когда?» — И это есть в «Википедии», и в его воспоминаниях, и документы есть в архиве — где там неправда?»

«Я не понимаю, как можно обвинять в клевете, если ты делаешь два клика на популярные открытые ресурсы… Тогда давайте обвиним в клевете всю «Википедию», все архивы, учебники истории — там [в посте] нет ничего, чего бы не было в учебниках истории. Просто эти факты были собраны сразу в одном месте, и получается такая картина», — сказал Аскеров.

Действительно, создается несуразная картина. Правоохранительные органы России объявляют человека в розыск за то, что он выложил в своем посте информацию из российских ресурсов.

Вот вам небольшой отрывок из архива издания Lenta.ru: «В загородной резиденции маршала обнаружили свыше четырех тысяч метров шерстяных тканей, парчи, шелка и бархата. Были найдены меха, 323 собольи, обезьяньи, лисьи, каракулевые шкуры, 44 дорогостоящих ковра, гобелены больших размеров, которые ранее вывезли из Потсдамского и других дворцов Германии»… И почему-то сотрудники «Ленты.ру» до сих пор на свободе, что не похоже на российскую Фемиду.

P.S. К сожалению, данную статью из-за «приверженности к свободе слова» Роскомнадзора, увидят не все. Как известно сайт Minval.az был заблокирован на территории РФ. Однако, как известно, даже если страус засунет голову в песок, пятая точка всегда наружу. И потому пытаемся довести правду даже окольным путем…

Сергей Иванов, автор Minval.az