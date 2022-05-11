По словам замглавы Совбеза РФ, «помощь» коллективного Запада для Украины «объясняется вовсе не любовью к этой стране, и даже не поддержкой собственной экономики, а лишь желанием нанести тяжелое военное и политическое поражение России в «proxy war», ограничить ее экономическое и политическое влияние в мире».

«Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счёт которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг» — пишет Медведев.

По словам политика, за безумный рост цен в магазинах простые американцы должны «благодарить свое русофобское правительство». Он также заявил, что «все цели спецоперации РФ в Украине будут достигнуты».