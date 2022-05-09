Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что планирует превратить оккупированный и разрушенный Мариуполь в город-курорт.

Также он отметил, что Россия здесь навсегда. По его словам, в настоящее время перед «ДНР» стоит задача восстановить контроль над своими территориями, после чего «республика» «примет решение о своем будущем».

«Россия здесь навсегда, и вы, наконец, дома. Теперь это территория Донецкой Народной Республики навсегда. Никто ее у нас не отнимет. У нас есть сила, у нас есть возможности, у нас есть поддержка самой большой красивой страны — России. Задача — сделать Мариуполь городом-курортом, чего раньше не удавалось», — заявил Пушилин.