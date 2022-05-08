Найден мёртвым бывший топ-менеджер компании «Лукойл» Александр Субботин. Отмечается, что бизнесмен скончался после «антипохмельного сеанса с шаманами», пишет Mash.

Трагедия произошла в подмосковных Мытищах, в доме местного шамана Магуа.

Предприниматель не раз бывал у шамана, пользуясь его нетрадиционными услугами для оздоровления. Вот и в этот раз он пришел просить помощи от похмелья.

«Но в разгар сеанса Субботину стало плохо — схватило сердце. Шаман не стал звонить в «скорую», а напоил пациента сердечными каплями и уложил спать в подвал. Вскоре бизнесмен скончался. Тут уже супружеской чете пришло вызвать «скорую», а заодно и полицию. Загадочным делом уже занимаются следственные органы», — пишет Mash.

Напомним, что после вторжения России в Украину загадочным образом погибли пять российских олигархов.