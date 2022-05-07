США принимают участие в войне в Украине, утверждает глава российского парламента Вячеслав Володин.
«Речь идёт не только о поставке вооружений и техники – киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки…
Сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны.
За преступления должно понести ответственность и руководство США, пополнив список военных преступников», — заявил Володин.
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