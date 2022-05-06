ТАСС в материале под заголовком «Пленный рассказал об употреблении украинскими военными наркотиков перед боем» пишет:

«Пленный военнослужащий батальона „Донбасс” рассказал, что украинским военным поставляли специальные наркотики, которые они принимали перед боем, отчего у них пропадал страх и снижался болевой порог.

„Знаю про один препарат — ‘Теофидрин’, — поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх. <…> Мы могли идти в бой спокойно, не боясь ничего. Сильные, конечно, ломки после него. <…> Но отходили, переживали”, — сказал военнопленный на видеозаписи, которую распространило в четверг Минобороны РФ.

По словам пленного украинца, чаще всего такие наркотики употребляют военные из добровольческих батальонов „Донбасс”, „Азов”, „Айдар”».

Как полагается всякой сплетне, эта новость тут же начала приобретать гигантские масштабы и обрастать подробностями. Но на этот раз известен один из авторов «модифицированной версии», что случается нечасто. «Вести» на следующий день после публикации ТАСС опубликовали материал под заголовком «Водолацкий видел в рюкзаках „азовцев” наркотики, вызывающие ярость», где говорится:

«Украинские националисты, заблокированные на заводе „Азовсталь” в Мариуполе, сидят на наркотиках, притупляющих боль и вызывающих сильнейшую агрессию. Как только препараты закончатся, они сдадутся, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий».

Водолацкий рассказал, что видел в рюкзаках погибших по 300 граммов и более специальных наркотиков, особенно много их у азовцев, передает ТАСС. Закончится запас наркотиков — начнется ломка, тогда они пойдут сдаваться. Парламентарий уточнил, что таблетки поставлялись в Украину в рамках помощи от западных стран. Но помощь эта специфическая, сыронизировал депутат, в состав комплекта кладут и антигистамины, чтобы националисты, не дай бог, не умерли раньше времени от таблеток».

Любопытно, что «Вести» ссылаются на ТАСС, где этих подробностей нет.

Откуда пленный боец «Донбасса» мог знать, что принимают в «Азове» и «Айдаре», непонятно. Но вещества под названием теофидрин не существует. Есть теофедрин — выпускаемое как в Украине, так и в России противоастматическое лекарство, расслабляющее гладкомышечную оболочку бронхов. Кроме того, это средство оказывает стимулирующее действие на сердечную мышцу, усиливает коронарный кровоток и дает мягкий мочегонный эффект. Последнее в бою, по логике ТАСС, вероятно, особенно необходимо.

Известно что в XX веке в армиях разных государств применяли наркотические средства, в частности, амфетамин, для повышения тонуса и работоспособности солдат, снятия усталости. Но что касается какой-то особой ярости, вызываемой веществами, возможно, на авторов сообщения повлияла неподтвержденная версия о мухоморах, которые делали древнескандинавских берсерков неистовыми в бою.