На фоне продолжающейся войны в Украине Кремль начал активно использовать советские символы. Так, на параде Победы 9 мая военная техника пройдет по Красной площади именно под красными флагами вместо флагов воинских соединений, пишет «Медуза».

А в российских городах появляются памятники, плакаты и граффити, посвященные «бабушке с советским флагом» — украинской пенсионерке, которая вышла с советским знаменем навстречу украинским солдатам.

В украинских городах, захваченных российскими войсками, неоднократно появлялись советские знамена. Например, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с главой так называемой «ДНР» Денисом Пушилиным вывесил красный флаг на администрации запорожского поселка Розовка. Кроме того, в захваченных городах восстанавливают памятники Владимиру Ленину.

Источники «Медузы», близкие к АП, подчеркивают, что Россия не случайно обращается к советским символам. Один из собеседников пояснил, что это логичное продолжение риторики властей о борьбе с «нацистами» в Украине.

«Термин «нацизм» автоматически подтягивает весь ассоциативный ряд. Включая дизайн и символы: «Повторим подвиг дедов». Это ролевая игра в «наших» и «немцев»», — объяснил он.

Памятники Ленину восстанавливаются примерно в той же логике, но с «дополнительной символической нагрузкой».

«Украина, западный мир — это условный Мордор. Первое, что делал Мордор, — рушил памятники Ильичу, изгонял советское. И их восстановление — символ того, что Мордор изгнан. Ленин — символ победы над Мордором», — говорит близкий к АП источник «Медузы».

Еще один собеседник подчеркивает: «Других [символов] нет». По его мнению, советская символика — «единственная объединяющая конструкция» для россиян старше 45–50 лет, которые составляют «ядро поддержки» и власти, и войны.

«Не то чтобы это ядро поддержки рассыпается, но больше объединять его нечем», — констатирует он.

Вместе с тем оценки эффективности «советской» пропагандистской кампании у источников «Медузы», близких к Кремлю, расходятся.

Один из них говорит, что россияне «посмотрев на красные флаги, звезды, бабушек с флагами, [просто] отправятся на дачу отдохнуть»: «Не те у людей сейчас проблемы, чтобы их всерьез заражало советское прошлое или битва с нацизмом».

Несмотря на это, по информации собеседников издания, в одном из вариантов сценария парада Победы в Москве прописан телемост с Мариуполем, в ходе которого власти так называемых «ДНР» и «ЛНР» смогут поднять вопрос о присоединении республик к России. По словам источников, возможно, что в рамках этого же телемоста обсудят и присоединение Херсонской области, захваченной российскими войсками.

При этом один из источников издания, близких к руководству «Единой России», говорит, что, возможно, так называемые «референдумы» перенесут на осень — и проведут в российский единый день голосования 11 сентября.

Все эти действия российских властей, по словам источников «Медузы», вполне вписываются в общую стратегию, начатую 24 февраля. Один из собеседников описал ее емко: «Это отсылка к СССР, его возвращению».