Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США предоставляют Вооруженным силам Украины разведданные, с помощью которых были, в частности, ликвидированы несколько высокопоставленных российских офицеров.

«Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания и НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные и другие параметры ВСУ», — сказал спикер Кремля.

По его словам, «вкупе с потоками вооружений, которые альянс направляет в Украину, это действия, которые не способствуют быстрому завершению операции». «Но в то же время (они) не способны помешать выполнению целей операции», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что «российские военные делают все, что необходимо» в данной ситуации.