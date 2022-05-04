Действия России в военных конфликтах в Чечне, Южной Осетии и Украине «абсолютно законны», а Киеву «придется признать» «уже сложившиеся территориальные реалии».

ОБ этом в интервью испанской газете «А-Бэ-Сэ» заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова утверждает, что у России «не было другого выбора», кроме как признать «ДНР» и «ЛНД» и начать «специальную военную операцию» в Украине.

«Российские действия в Чечне, Южной Осетии и сейчас в Украине абсолютно «законны», в то время как действия киевских властей, устроивших «геноцид» Донбасса и «уничтожение» всего русского в собственной стране, нелегитимны, антиконституционны и аморальны», — важно заявила Захарова.