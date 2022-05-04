Снят фильм, посвященный нашему соотечественнику – участнику французского движения Сопротивления Ахмедие Джабраилову.

Как сообщили на киностудии «Азербайджанфильм», фильм под названием «Он был Харго» снят на студии «Салнамефильм». Образ героя в фильме воплотил Игбал Алиев.

Автором сценария и режиссером фильма является Тахир Тахирович, автор идеи – Шахин Синария, режиссер – Рафик Алиев, продюсер – Назим Гусейнов.

Съемки фильма с использованием большого числа архивных материалов, проходили в Баку, Шеки, Хачмазе, Париже и Монтобане.

Показ фильма «Он был Харго» состоится 6 мая в 19:00 в киноцентре «Низами».

Также снят фильм «По следам Полада», посвященый Национальному герою Азербайджана, генерал-майору Поладу Гашимову.

Режиссер и автор сценария фильма о генерал-майоре Поладе Гашимове, героически погибшем 14 июля 2020 года при отражении атаки вооруженных сил Армении, во время ожесточенных боев на Товузском направлении, — Замин Мамедов, режиссер картины Фахир Имангулиев, советник Вугар Аскеров, монтажер Сабир Аскерзаде, звукорежиссер Мехман Надиров, продюсер Назим Гусейнов. Съемки проходили в Баку и Габале.

Показ фильма состоится сегодня в 19:00 в Киноцентре Низами.