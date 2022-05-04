Известные артисты Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Ани Лорак должны были весной и летом выступить на концерте для россиян в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

После вторжения России в Украину они решили отказаться от этой затеи. Отметим, Валерий Меладзе и Вера Брежнева сразу же выехали из России, а вот где находится сейчас Ани Лорак — неизвестно.

«Артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили… Певцы сами отменили, получается, концерты здесь. Сами же певцы… Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», — сообщает 5-tv.ru со ссылкой на менеджера отеля.